1:5 - Österreich geht gegen Kanada nach hartem Kampf unter

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat am Donnerstag bei der WM in Schweden die große Sensation verpasst. Nach zwei starken Drittel geht man gegen Eishockey-Großmacht Kanada mit 1:5 unter.

Auch wenn sich unsere Eishockey-Herren gegen den WM-Favoriten letztlich doch klar geschlagen geben mussten: Zumindest eineinhalb Drittel lag eine neuerliche Sensation gegen den Rekord-Weltmeister in der Luft.

Im Mitteldrittel drehten die Kanadier die Partie

Ein Jahr nach der historischen Aufholjagd gegen Kanada (von 1:6 auf 6:6 im Schlussdrittel) bei der WM 2024 bzw. drei Tage nach Sieg gegen die Slowakei im Penaltyschießen zeigten die Österreicher auch gegen das mutmaßlich beste Team der WM keinen Respekt – und gingen durch Rohrer mit 1:0 in Führung. Die Kanadier schossen aus allen Rohren (23x aufs Tor!), dennoch ging‘s bei 1:0 für Österreich in die erste Drittelpause.

Nach wenigen Sekunden in Unterzahl passierte es dann: Kanada-Superstar MacKinnon glich aus (23.). Dennoch kämpften die Österreicher tapfer weiter - auch als abermals MacKinnon zum 2:1 traf (33.).

Im Finish setzte sich dann doch die Klasse der Kanadier durch: Konecny (49.), Cuylle (52.) und Megastar Sid Crosby (59.) besorgten den 5:1-Endstand.

Superstar Crosby lobte Österreicher

Crosby sprach im Anschluss lobende Worte. "Sie haben hart verteidigt und der Goalie hat wirklich gut gespielt. Mit dem frühen Tor haben sie sehr viel Momentum bekommen, wir mussten hart für unsere Chancen arbeiten", sagte der 37-Jährige von den Pittsburgh Penguins im ORF-Interview. Für Dominique Heinrich waren die Kanadier mit 52 Torschüssen "die klar bessere Mannschaft", dennoch könne das Team stolz sein. "Flo (Vorauer, Anm.) hat uns lange Zeit sehr gut im Spiel gehalten. Es hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Die wichtigen Spiele kommen jetzt", betonte der Salzburger. Torschütze Rohrer fand es "megacool" und "speziell", gegen Kanada getroffen zu haben. "Ein super Moment."

Auch Teamchef Bader lobte Tormann Vorauer ("Man of the Match") und meinte: "Es war natürlich angenehm, gegen Kanada zu führen. Wir sind aber auf dem Teppich geblieben. Sie haben viel Druck gemacht, aber wir haben gut verteidigt. Die zweite Periode war brutal stark von uns. Am Schluss sind wir zufrieden mit der Leistung."

Mit dem 4. Sieg im 4. Spiel behält Kanada die weiße Weste in Gruppe A, Österreich liegt weiter auf Platz 6 und damit auf Klassenerhalt-Kurs.

Heute Schlüsselspiel gegen Frankreich

Am Freitag ab 16.20 Uhr (live auf ORF Sport+, ORF 1 ab 18:10) geht‘s gegen Frankreich – ein Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt. Die beiden restlichen Gruppenspiele stehen am Sonntag (16.20 Uhr) gegen Slowenien (16.20 Uhr) und zum Abschluss am Dienstag am Programm.