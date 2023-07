Eishockey-Star Mike Hammond stirbt bei Unfall

Mike Hammond kam bei einem Verkehrsunfall in Kanada ums Leben.

Mike Hammond, Topstürmer der britischen Eishockey-Nationalmannschaft, ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf Vancouver Island in Kanada tödlich verunglückt, gab der britische Verband auf seiner Homepage bekannt.

.@TeamGBicehockey star Mike Hammond tragically passed away on Thursday evening.



Our thoughts and condolences are with his family, friends and fans. More: https://t.co/sU2NmhHt1S pic.twitter.com/a8xSL6uTMj — IIHF (@IIHFHockey) July 20, 2023

In seinem letzten Länderspiel im April in Nottingham hatte der 33-Jährige die Briten zum Sieg über Italien und damit zum Aufstieg in die A-WM geführt. Bei der A-WM 2024 in Tschechien ist Großbritannien in der Gruppe A in Prag Gegner von Österreich.