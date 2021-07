Caps-Trainer-Suche spitzt sich zu

Die Vienna Capitals sind nach wie vor auf Trainer-Suche, mit Dave Barr (60) ist ein möglicher Nachfolger von Dave Cameron schon in Wien.

Seit dem Abgang von Dave Cameron (63), der ein Job-Angebot von Kanadas U20-Nationalteam und der Ottawa 67‘s nicht ablehnen konnte, sind die Capitals auf Trainer-Suche. Von Beginn an gab es zahlreiche Bewerber. Phil Horsky war ein möglicher Kandidat, bekam allerdings von seinem schwedischen Klub Vita Hästen, wo er U20-Coach ist, keine Freigabe.

Laut ÖSTERREICH-Informationen befinden sich nur noch zwei Trainer auf der Liste, einer davon ist schon zu Gesprächen nach Wien gekommen. Es handelt sich um Dave Barr.

Entscheidung könnte schon bald fallen

Der 60-Jährige betreute zuletzt Kanadas U18-Nationalteam, stand auch 12 Saisonen als Co-Trainer in der NHL (Colorado, Minnesota, New Jersey, Buffalo, Florida und San Jose) auf der Bank. Außerdem war er Headcoach bei Guelph Storm, wo er Ex-Caps-Stürmer Raphael Rotter trainierte. Eine Entscheidung könnte schon in den nächsten Tagen fallen.