Eishockey-Klubs trauern: Ex-KAC-Spieler Insam (48) ist tot

Eishockey-Österreich trägt Trauer: Der Südtiroler Leo Insam ist im Alter von nur 48 Jahren unerwartet verstorben.

"Mit großer Betroffenheit hat uns die traurige Nachricht über den unerwarteten Tod von Leo Insam im Alter von 48 Jahren erreicht", gab der HCB Südtirol die schockierende Meldung auf seiner Website bekannt. Insam spielte von 2004 bis 2009 für die Bozener und gewann mit dem Klub eine Meisterschaft, einen Italienpokal und zwei italienische Supercups.

51 "zuverlässige Spiele" für KAC

Neben seinem Heimatklub lief Insam unter anderem auch für Düsseldorf, Asiago, Mailand und nicht zuletzt den KAC auf. Für die Kärntner Rotjacken absolvierte er in der Saison 1996/97 51 Spiele. Auch der KAC zollte seinem ehemaligen Verteidiger in den sozialen Medien Tribut. "Während seines Engagements am Wörthersee überzeugte der Verteidiger insbesondere durch sein schnörkelloses, zuverlässiges Spiel in der eigenen Zone, das ihm nach seiner Saison in Rot-Weiß einen DEL-Vertrag in Düsseldorf einbrachte", hieß es in einem Statement.

Insam hatte 2011 seine aktive Karriere beendet, zuletzt spielte er noch für den HC Gherdeina. Seither war er als Hotelier erfolgreich. Leo Insam hinterlässt drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn.