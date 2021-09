Fehlstart: Vienna Capitals rüsten auf

Die spusu Vienna Capitals haben sich nach Fehlstart mit einem Stürmer verstärkt.

Fünf Ausfälle (darunter die Top-Verteidiger Fischer, Dodero, Wall und Lalonde) waren zu viel: Die Caps starteten mit zwei Niederlagen in die neue Saison. „Es braucht ein bisschen Zeit, bis sich die Mannschaft besser findet und wir das System besser verstehen. Das kommt schon noch“, ist Verteidiger Lukas Piff überzeugt.

Coach Barr Mitgrund für Wechsel nach Wien

Die Suche nach Verstärkungen läuft und heute gab es die erste Vollzugsmeldung: Der bullige Stürmer (185 cm, 98 kg) Luke Moncada wechselt nach Wien. Der 21-jährige Kanadier war 2019

20 in der Ontario Hockey League für North Bay Battalion Topscorer und absolvierte letzte Saison 17 Einsätze für Cleveland in der American Hockey League.

„Ein Grund, warum nach Wien komme, ist Coach Dave Barr. Mein Ziel ist es natürlich mit der Mannschaft Erfolg zu haben“, so die neue Nummer 28 der Caps. Er wird in den nächsten Tagen in Wien erwartet und soll sofort ins Training einsteigen.