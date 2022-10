Rotter trifft und siegt beim Comeback

Die spusu Vienna Capitals siegen in der ICE Hockey League beim Comeback von Rafael Rotter am Freitag 3:2 gegen den VSV.

548 Tage nach seinem letzten Auftritt für die Wiener (7. April 2021) feierte Capitals-Urgestein Rafael Rotter am Freitag sein Comeback. Nach einem Jahr in Linz bzw. einer nun abgesessenen Sperre krönte der 35-Jährige seine Rückkehr aufs Wiener Eis mit einem Tor beim 3:2 gegen den VSV. Es war der vielumjubelte, zwischenzeitliche Ausgleich zum 2:2.

Zuvor war sein Team im ersten Drittel durch einen Treffer vom Villacher Verteidiger Simon Despres in Rückstand geraten (16.). Im mittleren Abschnitt gelang den Caps im Powerplay durch Matt Bradley (25.) zwar das 1:1, doch lagen sie vor dem Schlussabschnitt abermals ein Tor zurück – Alexander Rauchenwald (36.) hatte ebenfalls im Powerplay getroffen.

Zimmer rettet die Caps im Schlussdrittel Doch dann folgte die große Rotter-Show, der ein Zuspiel von Maxwell Zimmer verwertete (48.). Die Halle bebte - und gleichzeitig war die Wende eingeläutet worden. Denn nur Minuten später traf Zimmer (52.) selbst und drehte die Partie. Endstand! Es war der dritte Saisonsieg für die Capitals, die nach dem Rotter-Comeback jetzt Blut geleckt haben.

Bozen nach Sieg über Salzburg neuer Leader

Als Tabellen-Achten fehlen den Wienern sechs Punkte auf den Leader. Dieser lautet nun Bozen. Die Südtiroler fertigten im Spitzenspiel Salzburg mit 5:2 ab und zogen damit an den Bullen vorbei. Die Black Wings Linz verbesserten sich mit einem im Finish sichergestellten 2:1-Heimsieg über Schlusslicht Pustertal auf Rang drei. Innsbruck gewann ein Torfestival in Asiago mit 6:5 und liegt nun auf Platz vier. Die Graz99ers setzten sich bei Fehervar mit 2:1 nach Verlängerung durch. In Feldkirch mussten sich die Pioneers Vorarlberg Olimpja Laibach mit 1:4 geschlagen geben.