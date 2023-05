KAC holt Teamspieler Herburger zurück

Der österreichische Eishockey-Nationalspieler Raphael Herburger kehrt nach zehn Jahren zum KAC zurück.

Wie die Klagenfurter am Dienstag mitteilten, unterschrieb der Center beim Rekordmeister einen Vertrag über zwei Saisonen. Zuletzt war der Vorarlberger drei Jahre in der Schweiz beim HC Lugano tätig, davor in Salzburg und Biel. "Seine Verpflichtung wertet unseren Kader dementsprechend auf und eröffnet uns neue Optionen", freute sich Oliver Pilloni, General Manager des KAC.

Mit den Klagenfurtern feierte der 34-jährige Herburger bereits zwei Meistertitel (2009, 2013).