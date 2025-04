"Echter Härtetest" - Teamchef Bader fordert starke Deutsche

Das österreichische Eishockey-Team testet gegen Deutschland in fast voller WM-Besetzung. Brian Lebler feiert sein Comeback, während Kasper und Rohrer nächste Woche dazustoßen.

Das österreichische Eishockey-Nationalteam setzt die WM-Vorbereitung mit zwei Testspielen gegen Deutschland fort. Am Donnerstag (19.00 Uhr, ORF Sport+) trifft das Team von Roger Bader in Zell am See auf die DEB-Auswahl, am Samstag folgt das Rückspiel in Rosenheim.

Fast vollständiges WM-Team

Mit den Spielern von Meister Salzburg und Vizemeister KAC sowie dem zurückkehrenden Brian Lebler (Linz) präsentiert sich Österreich bereits in starker Besetzung. Die Verteidigung ist komplett, im Tor fehlt nur noch Atte Tolvanen (Salzburg), der bei seiner hochschwangeren Frau weilt.

Verstärkung unterwegs

Nächste Woche stoßen mit Marco Kasper (Detroit Red Wings) und Vinzenz Rohrer (ZSC Lions) weitere Top-Spieler zum Team. Bei der Generalprobe am 4. Mai gegen Kanada in Wien soll der komplette WM-Kader zur Verfügung stehen.

Härtetest gegen Deutschland

Nach dem Überraschungssieg gegen Tschechien (4:3 n.V.) erwartet Bader einen weiteren starken Gegner: "Ich hoffe, dass sie so stark wie möglich sind, damit wir gezwungen werden uns noch einmal zu steigern." Deutschland kommt mit NHL-Torhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken), wartet aber noch auf weitere Verstärkung.