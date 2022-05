Wunder-Team will gegen Norwegen nachlegen

Willkommen im Sport24-LIVE-Ticker!

Unser Eishockey-Team hat bei der A-WM in Finnland Lust auf mehr! Marco Kasper und Co. krachen in der Gruppenphase auf Norwegen. Mit einem weiteren Erfolg würde man den Klassenerhalt in der Elite-Gruppe so gut wie sicher haben. Und auch der Sensations-Aufstieg ins Viertelfinale wäre in Reichweite. Sport24 tickert für Sie die Partie ab 15:20 Uhr LIVE!