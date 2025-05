ÖEHV-Team will WM-Erfolge von Prag wiederholen – Finnland als erster Test

Das österreichische Eishockey-Team startet mit klarem Ziel in die WM: Der Klassenerhalt steht an erster Stelle. Doch nach den Erfolgen von Prag 2024 schwingt auch die Hoffnung auf ein historisches Viertelfinale mit.

Das ÖEHV-Team beginnt am Freitag (16.20 Uhr) in Stockholm die WM mit einem schweren Auftakt gegen Finnland. Ein Jahr nach den denkwürdigen Leistungen in Prag geht es zunächst um den Verbleib unter den Top-16-Nationen – doch im Hinterkopf schwingt mehr.

Baders realistischer Blick

Teamchef Roger Bader betont: "Das herausragende Ziel ist der Klassenerhalt. Dafür haben wir zwei Schlüsselspiele gegen Frankreich und Slowenien." Gleichzeitig träumt er vom nächsten Schritt: "Wir werden eines Tages ein Viertelfinale erreichen." Die Erfolge von 2024 – darunter ein Sieg gegen Finnland und ein spektakuläres 6:6 gegen Kanada – geben Mut.

Die Stärken des Teams

Mit Torhüter Atte Tolvanen und NHL-Talent Marco Kasper hat Österreich Verstärkung. Kapitän Thomas Raffl ist überzeugt: "Wir haben in der Mannschaft, was es zum Gewinnen braucht." Verteidiger Dominique Heinrich ergänzt: "Wenn wir unser Eishockey spielen, können wir überraschen."

Historische Chance

Sollte das Team den Klassenerhalt schaffen, würde Baders Vertrag verlängert – pünktlich zur Heim-WM 2026 in der Schweiz.