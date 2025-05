Österreich tauscht WM-Goalies - Oschgan nachnominiert

ÖEHV-Team will WM-Erfolge von Prag wiederholen – Finnland als erster Test Das österreichische Eishockey-Team startet mit klarem Ziel in die WM: Der Klassenerhalt steht an erster Stelle. Doch nach den Erfolgen von Prag 2024 schwingt auch die Hoffnung auf ein historisches Viertelfinale mit.