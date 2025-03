Gstrein im Hafjell-Slalom vorerst Dritter

Dritter ist der Tiroler Fabio Gstrein, der 0,44 Sek. hinter den führenden Meillard zurückblieb.

Hafjell. Seit der Ski-WM in Saalbach fährt Loic Meillard in Topform. Der Slalom-Weltmeister war auch am Sonntag im ersten Durchgang des Torlaufs in Hafjell eine Klasse für sich und führt zur Halbzeit 0,34 Sekunden vor dem Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen. Dritter ist der Tiroler Fabio Gstrein, der 0,44 Sek. hinter Meillard zurückblieb. Der nicht ganz fitte Manuel Feller schied mit guten Zwischenzeiten im unteren Teil aus, auch für Dominik Raschner war das Rennen schnell beendet.

Mit Johannes Strolz (+1,77), Marco Schwarz (+1,90), Adrian Pertl (+2,07), Joshua Sturm (+2,23) und Michael Matt (+2,39) werden trotzdem wohl sechs Österreicher im zweiten Durchgang (12.30 Uhr/live ORF 1) dabei sein. Während es für einige der ÖSV-Läufer noch um die Qualifikation für das Weltcup-Finale in Sun Valley geht, könnte sich Henrik Kristoffersen bei einem günstigen Verlauf vorzeitig die Kugel für den Slalom-Weltcup sichern. Dazu müsste er genügend Punkte machen, um den Vorsprung auf Meillard und andere Verfolger auf über 100 Zähler zu bringen. Aktuell ist der Norweger Sechster - bleibt es dabei, fällt die Entscheidung erst beim Finale.