Höhenangst! Skispringer traut sich nicht auf Flugschanze

Planica – Eigentlich fliegt er über Schanzen, doch jetzt macht ihm die Höhe Angst: Skispringer Philipp Raimund (24) zieht sich kurzfristig aus dem Skiflug-Wettbewerb in Planica zurück – aus einem ungewöhnlichen Grund!

Der zweimalige Junioren-Weltmeister packte in den sozialen Medien aus: „Normalerweise habe ich das unter Kontrolle, und beim Skispringen ist es auch kein Problem“, schrieb Raimund.

Doch beim Skifliegen schlage manchmal die Angst zu: „Da reagiert mein Körper plötzlich, ohne dass ich etwas dagegen tun kann. Für etwa 1,5 Sekunden bin ich wie gelähmt – ich kann nur zusehen, als würde mich eine unsichtbare Klaue packen.“

"Ich will nicht fliegen"

Zwar seien „95 Prozent meiner Sprünge“ nicht betroffen, aber in Planica will der Athlet kein Risiko eingehen: „Ich will nicht fliegen, wenn ich nicht sicher bin, ob ich noch ‚Pilot‘ meines Körpers bin oder wenigstens reagieren kann.“

Konsequenz: Raimund sagt sowohl das Einzelfliegen am Freitag als auch den Teamwettkampf am Samstag ab.