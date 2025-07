Höschen-Blitzer: Hier zeigt Lindsey Vonn mehr als sie will

Eleganter Auftritt, kleiner Textil-Blitzer und große sportliche Pläne: Lindsey Vonn (39) hat bei der Verleihung der ESPY Awards in Los Angeles am Mittwochabend nicht nur modisch für Gesprächsstoff gesorgt – sondern auch mit einem klaren Ziel: Olympia 2026!

Die Olympiasiegerin von 2010 erschien zunächst in einem atemberaubenden Bandeau-Kleid mit tiefem Rückenausschnitt und einem gewagten Schlitz, der von der Erde bis knapp unter den Bauchnabel reichte. Als Vonn auf dem roten Teppich posierte, blitzte bei einer bestimmten Pose ihre dunkle Unterwäsche hervor – gewollt oder nicht?

Auf ihrem Instagram-Account stellte die Ski-Ikone selbst klar: Der Blickfänger war kein Zufall. Doch der starke Wind vor der Award-Location sorgte dennoch für einen ungewollten Moment. Ihre Schwester Karin Kildow eilte zur Hilfe, hielt das Kleid kurz fest. Wenig später entschied sich Vonn offenbar für mehr Stoff – und schlüpfte in ein langes, schimmerndes Fransen-Kleid mit schmalen Trägern. Auch ihre Ohrringe wechselte sie. In diesem zweiten Look posierte sie stolz mit Turn-Superstar Simone Biles, die bei der Gala gleich zwei Auszeichnungen abräumte – als „beste Sportlerin“ und für die „beste Meisterschaftsleistung“.

Ob mit Schlitz oder Fransen: Unter den eleganten Outfits war Vonns sportliche Top-Form nicht zu übersehen. Die Weltmeisterin im Super-G und in der Abfahrt arbeitet intensiv an ihrem Comeback – mit einem großen Ziel vor Augen: Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6.–22. Februar).

Nach ihrem offiziellen Karriereende hatte Vonn im vergangenen Winter bereits ein erstes Comeback gewagt. Anfang 2025 sagte sie in einem Interview: „Das wäre eine großartige Weise, die Dinge ein für alle Mal zu beenden.“ Die ESPY-Gala zeigte jedenfalls: Vonn ist bereit für den letzten großen Angriff. Und die Welt schaut zu.