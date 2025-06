Karriere-Ende: ÖSV-Star (23) gibt aus DIESEM Grund auf

Mit 23 Jahren macht Maria Niederndorfer Schluss mit dem Skisport – und beginnt ein neues Kapitel: ein Medizinstudium.

Sie galt als große Technikhoffnung im ÖSV, nun ist Schluss: Maria Niederndorfer hat ihr Karriereende bekannt gegeben. Nach mehreren schweren Verletzungen zieht die 23-jährige Oberösterreicherin die Reißleine – und konzentriert sich ab sofort auf ihr Medizinstudium.

Verletzungen verhinderten Weltcup-Durchbruch

Zwischen 2023 und 2024 gewann sie fünf FIS-Slaloms und schaffte es in den B-Kader des ÖSV. Der Schritt in den Weltcup schien nur noch Formsache. Doch wiederholte Rückschläge warfen sie zurück.

In einem bewegenden Instagram-Post verabschiedete sich Niederndorfer mit einem „Liebesbrief an den Skisport“. Sie schreibt: „Der Schmerz hat mein Feuer gedämpft. Es ist an der Zeit, ernsthaft zu studieren, wie man diese abgenutzten Skifahrerknie reparieren kann.“