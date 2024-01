Kilde schockt mit Foto von tiefer Waden-Schnittwunde

Ski-Star Kilde zeigt auf Instagram seine Horror-Verletzung.

Zwei Wochen nach dem Horrorsturz in Wengen schockt Alexander Aamodt Kilde mit Bildern von seiner Wade, die er sich bei dem Sturz mit der eigenen Skikante aufgeschnitten hatte. Dabei warnt er vor den drastischen Bilder – zurecht, wie man auf einem Foto in seiner Instagram-Bilderserie sieht. Kilde war in Bern am Unterschenkel und später in Innsbruck an der Schulter operiert worden.

In seinem Instagram-Beitrag über die Reha schilderte er, dass er in der Woche nach dem Sturz einmal ohnmächtig geworden sei, als er auf die Toilette ging. Wegen der heftigen Schmerzmittel im Anschluss an eine aufwendige Schulter-OP habe er eine Panikattacke erlitten.