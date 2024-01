Notarzt! Helikopter! Horror-Stürze im Kitz-Training

Barnabas Szollos aus Israel und Remi Cuche, Neffe von Rekordsieger Didier, wurden zur Opfer der Brutalo-Streif.

Während die Top-Fahrer längst im Ziel waren und Interviews gaben spielten sich auf der Piste dramatische Szenen ab! Mit der Startnummer 68 wagte sich Remi Cuche, Neffe von Kitzbühel-Rekordsieger Didier, die Brutalo-Streif hinunter: Bei der Einfahrt Steilhang kassiert er einen Schlag und stürzt schwer. Cuche muss nach einer langen Behandlungspause vom Helikopter weggeflogen werden. Erster Verdacht: Das Kreuzband ist kaputt!

Beim Crash in der Mausfalle flog Helm weg

Am Start musste mit der Startnummer 69 Barnabas Szollos danach lange ausharren ehe er nach dem Cuche-Crash wieder auf die Piste durfte. Und so nahm das Unglück seinen Lauf: Den Israeli verreißt es in der Mausefalle brutal die Skier. Beim Aufprall fliegt der Helm weg. Gleich drei Notärzte laufen zum verletzten Szollos. Das Training wird nach einer 20-minütigen Unterbrechung wieder aufgenommen. Szollos landet wie Cuche im Spital.