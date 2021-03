Lukas Müllauer muss sich bei der Quali für den Final-Bewerb bei der Weltmeisterschaft denkbar knapp geschlagen geben.

Der Medaillenkampf im WM-Big-Air-Bewerb der Herren im Ski Freestyle geht ohne österreichische Beteiligung über die Bühne. Lukas Müllauer wurde am Montag in Aspen in seinem Qualifikationslauf Siebenter und verpasste damit die Final-Teilnahme um einen Rang. Müllauer war als Gesamt-14. bester Österreicher vor Hannes Rudigier (22.), Julius Forer (34.) und Samuel Baumgartner (46.).