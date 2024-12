ÖSV-Stars hoffen auf Super-Erfolge am Super-Weekend

Wintersport-Fans kommen am letzten Wochenende des Jahres voll auf ihre Rechnung: Am Semmering greifen Katharina Liensberger & Co. im RTL und im Slalom an, in Bormio stehen Speed-Klassiker am Programm und zum Auftakt der Vierschanzentournee wollen unsere Adler ihren Höhenflug fortsetzen.

Wintersport-Fans erwartet ein dichtes Programm. ORF1 wird an beiden Tagen von 10 bis nach 18 Uhr durchgehend zum Wintersport-Sender.

Sa., 10 Uhr: Daumendrücken bei RTL am Semmering

Los geht Super-Ski-Weekend startet am Samstag um 10 Uhr mit dem 1. RTL-Durchgang am Semmering, die Entscheidung fällt ab 13 Uhr. Mit ihrem 3. Platz beim Weltcup-Auftakt in Sölden hat Julia Scheib gezeigt, was möglich ist. Dass mit Mikaela Shiffrin Petra Vlhova zwei potenzielle Sieg-Kandidatinnen fehlen könnte der Steirerin auf dem Weg zum zweiten Saison-Podest helfen.

Sa., 11.30 Uhr: Abfahrts-Spektakel in Bormio

Zwischen den beiden Damen-RTL-Durchgängen geht's auf der "Waschrumpel" in Bormio auf der Abfahrt zur Sache. Die Favoriten kommen aus der Schweiz (Marco Odermatt), Frankreich (Cyprien Sarrazin) und Italien (Mattia Casse). Von den ÖSV-Assen will vor allem Vincent Kriechmayr zurück in die Spur finden.

Bevor die Adler ab 16.30 Uhr in der Qualifikation für das 1. Tourneespringen in Oberstdorf abheben, jagen unsere Langlauf-Asse Teresa Stadlober und Mika Vermeulen zum Auftakt der Tour de Ski in Toblach (Italien) die (Podest-)Sensation.

So., 10.30 Uhr: Liensberger will im Slalom zaubern

Teil zwei der Damenski-Show am Zauberberg. Am Sonntag steht Katharina Liensberger im rot-weiß-roten Fokus. 2020 schrammte die Vorarlbergerin als Zweite 11 Hundertstel am Sieg vorbei. Wer weiß vielleicht schafft sie es jetzt die Abwesenheit von Seriensiegerin Shiffrin auszunutzen. Entscheidung im 2. Durchgang ab 13.30 Uhr.

So. 11.30 Uhr: Letzte Chance für unsere Speed-Herren

Der Super-G in Bormio ist die letzte Chance für die ÖSV-Herren auf einen Sieg im Jahr 2024. Den bislang letzten Speed-Sieg fuhr Kriechmayr am 18. Februar im Super-G von Kvitfjell (Norwegen) ein. Seither ist Sand im Getriebe unserer schnellen Herren. Sensations-Potenzial hat der Gröden-Abfahrtssechste Stefan Eichberger.

Mach einem Zwischenstopp bei der 2. Tour-de-Ski-Etappe geht's bei den Adlern ans Eingemachte.

So., 16.30: Tournee-Auftakt in Oberstdorf

Ab 16.30 Uhr wird's bei der 73. Vierschanzen-Tournee mit der 1. Konkurrenz in Oberstdorf ernst: Mit den Saisonsiegern Jan Hörl und Daniel Tschofenig, sowie mit Gesamtweltcup-Titelverteidiger Stefan Kraft, unserem bislang letzten Tournee-Sieger (2014/15) haben wir im zu erwartenden Länderkampf gegen die Deutschen um Weltcupleader Pius Paschke drei Trumpf-Asse.

Danach knallen hoffentlich die Sektkorken.