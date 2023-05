Schlecht für uns: Gruppengegner Ungarn siegt bei Eishockey-WM gegen Frankreich

In der Österreich-Gruppe in Tampere gewann Ungarn gegen Frankreich mit 3:2 (1:1,1:1,0:0,1:0) nach Verlängerung. Bitter für unser Nationalteam, denn unser Nachbarland hat im Kampf gegen den Abstieg somit wichtige Punkte gesammelt.

In Tampere ging Frankreich durch Charles Bertrand (17./PP) und Louis Boudon (30.) zweimal in Führung, Ungarn schaffte dank Bence Stipsicz (20.) und Vilmos Gallo (34.) jeweils rasch den Ausgleich. In der Verlängerung schoss Istvan Bartalis die Ungarn zum Sieg. Die Franzosen halten nun bei vier Punkten und liegen vor Ungarn (2) und Österreich (1), die beiden Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg.

In Riga besiegte Norwegen Slowenien durch ein Tor von Thomas Berg-Paulsen (15.) mit 1:0 und hat damit einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt geschafft. Die Norweger haben vier Punkte, Slowenien ist punkteloses Schlusslicht.

Schweiz weiter ungeschlagen

Die Schweiz hat auch sein drittes Spiel bei der Eishockey-Weltmeisterschaft gewonnen und da weiter noch kein Gegentor kassiert. Die Eidgenossen besiegten am Dienstag in der Gruppe B in Riga Kasachstan mit 5:0 (1:0,2:0,2:0) und sind neben Gruppe-A-Tabellenführer USA das einzige Team noch ohne Punkteverlust.

Tobias Geisser (5.), Fabrice Herzog (28.), Damien Riat (31.), Nino Niederreiter (41./PP) und Romain Loeffel (50.) schossen die Schweiz zum dritten Pflichtsieg. Die Mannschaft von Patrick Fischer führt die Gruppe B nun vor Kanada und Tschechien und dem beeindruckenden Torverhältnis von 15:0 an.