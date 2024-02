Slalom-Ass Feller fliegt mit Rechner zu Übersee-Rennen

Nach dem Erfolgswochenende für Speed-Ass Vincent Kriechmayr steht in den nächsten Wochen Technik-Ass Manuel Feller im Fokus.

Mit dem ersten ÖSV-Abfahrts-Podest in dieser Saison und dem zweiten Super-G-Sieg inklusive Chancen auf die kleine Kristallkugel kam Vincent Kriechmayr vom Speed-Weekend aus Kvitfjell zurück. Sein simples Erfolgsrezept: „Ich fühl mich wieder richtig wohl am Ski.“ Mit diesem Gefühl könne er „auch wieder riskieren, weil ich weiß, ich hab alles im Griff.“ Dumm nur, dass Kriechmayr seinen Flow in den nächsten Wochen nicht ausnützen kann. Bis zum Weltcup-Finale in Saalbach, wo Super-G und Abfahrt am 22. bzw. 24. März den Abschluss bilden sollen, steht kein Speedrennen mehr am Programm.

Fünf Wochen Pause für Speed-Spezialisten

In den kommenden fünf Wochen stehen die Technik-Spezialisten im Fokus, mit unserem verlässlichsten Punkte-Lieferanten Manuel Feller mittendrin. Obwohl im Riesentorlauf noch vier Rennen anstehen, ist dem Schweizer Gesamtweltcup-Dominator Marco Odermatt auch die RTL-Kugel kaum mehr zu nehmen. Feller, zuletzt in Schladming und Bansko Zweiter und Dritter, wird am Samstag (19/22 Uhr, ORF1 live) den nächsten Angriff auf seinen ersten RTL-Sieg machen. „Wenn uns Odermatt wie in Schladming noch einmal die Chance gibt“, sagt ÖSV-Herrenchef Marko Pfeifer, der bei Fellers Übersee-Trip auch um dessen lädierten Rücken zittert.

Rückenschonender Business-Class-Comfort für Feller

Deswegen darf der dreifache Saisonsieger auf dem Transatlantik-Flug Business-Class-Comfort genießen. Dabei hat er auch genügend Zeit, sich die Optionen im Slalom-Weltcup auszurechnen. Angesichts von 164 Punkten Vorsprung auf Linus Straßer (GER), könnte er auf der zweiten US-Station in Aspen am 3. März die kleine Kugel fixieren. Dazu müsste er seinen Vorsprung vor der Rückkehr nach Europa auf mindestens 200 Punkte ausbauen. Danach stehen nur mehr die Slaloms in Kranjska Gora (10.3.) und beim Finale in Saalbach (17.3.) am Programm.