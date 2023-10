Grünes Licht für Weltcup-Auftakt in Sölden

Die FIS-Ski-Chefs gaben gestern grünes Licht für die Weltcup-Riesentorläufe in Sölden nächste Woche.

Dem 30-Jahr-Jubiläum des Weltcup-Auftakts in Sölden steht nichts mehr im Wege. Der Internationale Ski- und Snowboard-Verband (FIS) hat am Donnerstag die Austragung der Riesentorlauf-Rennen der Frauen und Männer am 28. und 29. Oktober für ungefährdet erklärt. Auf dem Gletscher liegt demnach ausreichend Schnee für die Wettbewerbe.

FIS-Renndirektor Markus Mayr: "Hervorragend!"

"Unglaublich, was die Bergbahnen Sölden mit der Mannschaft geleistet hat", lobt FIS-Damenrenndirektor Markus Mayr die "hervorragende" Piste. "Auch wenn die Situation um das Skigebiet schwierig ist: Der Hang, den wir im Weltcup benützen, ist in hervorragendem Zustand - so eine gute Piste hatten wir seit Jahren nicht. Die Arbeit hat sich mehr als ausgezahlt."

Jakob Falkner, der Chef des Organisationskomitees in Sölden erklärt: "Trotz der langanhaltenden und überdurchschnittlich hohen Temperaturen ist es unserem Team gelungen, zeitgerecht den Weltcup-Hang perfekt zu präparieren und Pisten für den Publikumsskilauf bereitzustellen". ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer: "Der Weltcupauftakt in Sölden hat nicht nur eine sportliche Komponente, er ist das erste kräftige Signal des Winters und hat eine hohe wirtschaftliche Bedeutung für die Skiindustrie, für den Wintertourismus und somit für ganz Österreich."