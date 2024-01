Franzose Cyprien Sarrazin ist der neue König von Kitzbühel

Cyprien Sarrazin (29) krönt sich mit zwei genialen Fahrten auf der Streif zum König von Kitzbühel und lässt die Konkurrenz verzweifeln.

Einen Tag nach seinem beeindruckenden Ritt setzte sich der französische Skifahrer am Samstag mit einen weiteren Triumph die Kitz-Krone auf. Der Sieg auf der traditionellen Abfahrt im Rahmen der 84. Hahnenkammrennnen siegt der 29-Jährige 0,91 Sekunden vor dem Schweizer Weltcupdominator Marco Odermatt.

Sarrazins Siegerszeit lautete 1:52,96 Minuten. Mit der Startnummer 8 wagte er eine kühne Fahrt ohne Rücksicht auf Verluste und ließ alle sprachlos zurück. Der 29-Jährige erreichte als zweiter Franzose nach Luc Alphand der 1995 und 1997 siegte, wieder ein Abfahrtsdouble im Mekka des alpinen Skisports.Beeindruckend ist, dass es erst die 14. Weltcup Abfahrt des ehemaligen Riesentorlauf-Spezialisten war.

Sarrazin der neue Stern am Speed-Himmel

Cyprien Sarrazin (29) ist der neue Stern am Speed-Himmel – eine unglaubliche Erfolgsstory! Vor 14 Monaten versuchte sich Sarrazin in derc Abfahrt, beim dritten Start (Gröden 2022) schaffte er es auf den beeindruckenden 6. Platz. Vor einem Jahr dann das Abfahrts-Debüt in Kitzbühel, auf der für viele gefährlichsten Abfahrt der Welt. Nach dem starken 10. Platz auf der 1. von zwei Hahnenkamm-Abfahrten endete die zweite im Sicherheitsnetz.

Eine Saison später startete Sarrazin durch: Vierte Plätze in Gröden (Super-G, Abfahrt), erster Abfahrtssieg in Bormio. Neben zwei 2. Abfahrts-Plätzen in Wengen schlug der Franzose im Lauberhorn-Super-G zu. Der Sieg gestern in der erst 13. Abfahrt seiner Karriere toppt alles. Seine heimliche Motivation war die goldene Gams. Sarrazin: „Mein guter Freund Clement Noel (Kitz-Slalom-Sieger 2019, d. Red.) hat schon so eine neben seiner Couch, die wollte ich auch.“ Trotzdem fühle sich „Kitzbühel-Sieger zu sein, noch unwirklich an“.