Klammer: »Die Gefahr gehört dazu«

Franz Klammer (68) über Mythos Streif, Corona-Ängste und Hirschers PR-Gag.

Mit seinen vier Siegen (1975,1976,1977 & 1984) hat Klammer in Kitzbühel neue Maßstäbe gesetzt. Sein wilder Fahrstil war wie geschaffen für die schwierigste Abfahrt der Welt. "Mut und Brutalität" sind, so Klammer, die Kriterien, die auf der Streif gefragt sind, und "volle Attacke. Wer hier nicht attackiert, der wird abgeworfen." Kein Wunder, dass dem besten Abfahrer aller Zeiten beim Blick auf den Hausberg das Herz blutet.



ÖSTERREICH: Sie sind, wie man hört, weniger begeistert von der neuen, "sichereren" Streckenführung. Wieso?



Franz Klammer: Weil die Gefahr ein wesentlicher Teil des Abfahrtssports ist. Man muss den Läufern eine Eigenverantwortung lassen. Die Streif, das ist Mausefalle, Steilhang und der Hausberg, wo die Abfahrt noch einmal richtig losgegangen ist. Hier konntest du entscheiden, ob du volles Risiko gehst, um Zeit zu gewinnen. Jetzt geht alles auf Zug. Es stimmt schon, Top-Leute wie Svindal sind hier gestürzt, aber haben Sie gehört, dass er sich beklagt hat?



ÖSTERREICH: Auch bei der Corona-Frage geht man in Österreich kein Risiko ein, während in Wengen zuletzt Zehntausende waren



Klammer: Das ist ja das Nächste. Ich war das erste Mal seit 1985 in Wengen, und ich war begeistert von der Kulisse. Warum traut man sich das in Kitzbühel nicht? Ich wär auf jeden Fall für mehr Leute unter strenger Einhaltung der 2G-Regel. Den Übervorsichtigen halt ich dagegen: Was gibt es Schlimmeres, als eine Demonstration in Wien, wo 20.000 dabei sein dürfen.



ÖSTERREICH: Genießen Sie Kitzbühel trotzdem?



Klammer: Natürlich. Im Vorjahr war ich nicht da, da hat ja keiner kommen dürfen, und das war ganz komisch. Und der Mythos Kitz, der lebt noch immer, die Hahnenkamm-Abfahrt hat bei allen Enschärfungen und Verboten nix von ihrem Mythos verloren.



ÖSTERREICH: Das findet auch Marcel Hirscher. Was sagen Sie zu seinem Auftritt als Vorläufer?



Klammer: Wenn es ihm Spaß macht Als Aktiver hat er's offensichtlich nicht gebraucht. Jetzt macht er eine super PR in eigener Sache. Vielleicht hätte ich das für meinen Ski auch tun sollen.