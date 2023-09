Heim-WM in Saalbach: In 500 Tagen startet größte Ski-Medaillenjagd aller Zeiten

In 500 Tagen startet die Ski-WM in Saalbach (4.-16. Februar 2025) - das größte heimische Pistenspektakel aller Zeiten.

Am 4. Februar 2025 startet ein Ski-Spektakel, das alles bisher dagewesene übertreffen soll. Auf dem Zwölferkogel werden elf Medaillensätze vergeben. Geht es nach dem für den Sport zuständigen Ski-Austria-Finanzreferenten Patrick Ortlieb, werden wir in allen Bewerben im Kampf um Edelmetallen mitmischen: "Wir werden uns in den nächsten Monaten noch professioneller aufstellen und bei der WM hoffentlich die Ernte einfahren."

Was die Organisations-Vorbereitung betrifft, sind wir sowieso schon auf Gold-Kurs. Vergangene Woche machten sich Ski-Weltverband (FIS), TV-Experten und -Rechtehalter vor Ort ein Bild über den Stand der Dinge. "Dabei ist uns von vielen Seiten bestätigt worden, dass wir auf einem sehr guten Weg sind", berichtet Ortlieb vom Lokalaugenschein. "Alles ist auf Schiene". Auch FIS-Generalsekretär Michel Vion angetan. Er freut sich bereits jetzt auf "spezielle" Weltmeisterschaften in Saalbach: "Österreich ist ein Land des Skisports. Wir sind uns sicher, dass es eine tolle Atmosphäre, ein großartiges Fest und sportliche Entscheidungen auf höchstem Niveau geben wird."

»Nie dagewesenes TV-Spektakel«

Der für die weltweiten Fernseh-Übertragungen zuständige Chefregisseur Michael Kögler verspricht die spektakulärsten TV-Bilder aller Zeiten: "Es ist ein Privileg, dass ich gemeinsam mit dem ORF die Bilder in die Welt schicken darf. Wir werden das beste technische Equipment im Einsatz haben: über 20 Superzeitlupen-Kameras, Drohnen, Pole-Cams, Kräne ... Wenn das Wetter mitspielt, kann ich den Zuschauern ein nie da gewesenes Spektakel versprechen."

Der ehemalige Abfahrer Bartl Gensbichler war schon vor 32 Jahren bei der WM 1991 in Saalbach Rennleiter. Jetzt zieht er als Präsident des Salzburger Skiverbandes die Fäden und hofft auf Wintermärchen wie damals: "Die gesamte Sportwelt wird von Saalbach und von den sportlichen Leistungen begeistert sein."

In wenigen Monaten dürfen wir uns davon überzeugen, was die WM-Strecken können: Im Jänner bestreiten die Herren zwei Abfahrtsläufe in Saalbach. Die Generalprobe steigt zu Saisonende auf allen WM-Strecken: Vom 16. bis 24. März 2024 steigt das Weltcupfinale, das heuer erstmals auf knapp zwei Wochen ausgedehnt wird. "Wir werden schon beim Finale eine Superstimmung haben", verspricht Gensbichler.