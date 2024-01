Herr Klammer, haben die ÖSV-Trainer Schwarz am Gewissen?

Als Gröden VIP-Gast Mitte lobte Franz Klammer (70) noch die Allrounder-Qualitäten von Marco Schwarz. Jetzt leidet die Ski-Legende mit "Blacky" und wundert sich über Experten-Kommentare. Lesen Sie, was Klammer seinem Kärntner Landsmann rät und was er zur rot-weiß-roten Abfahrts-Krise sagt.

oe24: Herr Klammer, nachdem sich ehemalige Skirennläufer zum Sturz von Marco Schwarz geäußert haben, hätten wir gerne auch Ihre Meinung gehört: Könnte es sein, dass die Trainer Schwarz am Gewissen haben?

FRANZ KLAMMER: Meine Meinung zu diesem Sturz bzw. der Verletzung ist ganz klar: Mit Vielbelastung oder dem angeblich dichten Programm hat das nix zu tun. Wenn du dir das Video von der Schwarz-Fahrt in Bormio anschaust, siehst du ganz klar: Er hat einen Schlag bekommen, durch den Druck ist ihm noch während der Fahrt das Band gerissen.

oe24: Und die vielen Rennen?

KLAMMER: Die wär ich genauso gefahren an seiner Stelle. Wenn ich die Wahl hab zwischen einem Trainingstag und einem Rennen bin ich immer für Rennen - vorausgesetzt, ich bin topfit, und das war bei Marco sicher der Fall. Zu meiner Zeit sind Top-Leute wie Girardelli oder Zurbriggen auch alle Rennen gefahren, deswegen hab ich mich über den Kommentar vom Gira gewundert.

oe24: Hätten Sie einen Ratschlag für Schwarz?

KLAMMER: Dazu kenn ich ihn zu wenig. Aber er scheint eh alles richtig zu machen. Der Sturz war zum Glück nicht so horrend, dass er ihm Angst einflößen müsste. Sein Blick war sofort wieder nach vorne gerichtet, genauso gehört's.

oe24: Hätte Schwarz ohne Sturz den Gesamtweltcup gewonnen?

KLAMMER: Möglich wär's gewesen, wenn auch schwer. Marco Odermatt ist schon verdammt stark. Blacky hätte bei allen Rennen die großen Punkte einfahren müssen und im Slalom, seiner Paradedisziplin, gewinnen. So wird er im nächsten Jahr einen neuen Anlauf nehmen.

oe24: Trauen Sie Schwarz Siege in allen Disziplinen zu?

KLAMMER: Er könnte tatsächlich der erste seit Bode Miller sein, dem das gelingt. Zwei Disziplinen hat er schon gewonnen (Slalom, RTL), warum soll er das nicht auch im Super-G und in der Abfahrt schaffen: Wie er es als ehemaliger Slalomspezialist schafft, die Kanten einzusetzen, ist phänomenal. Der Odermatt macht das auch gut, unsere Abfahrer hingegen gefallen mir derzeit nicht.

oe24: Was ist Ihre Erklärung für die Abfahrts-Krise?

KLAMMER: Wir haben nur einen Siegläufer, den Vinc Kriechmayr. Der fährt aber, wie er selbst sagt, zu konservativ, zu sehr auf Linie. Oder, wie ich sagen würde: "Zu wenig: Leck mich am Arsch!"

"Kriechmayr muss weniger konservativ fahren und mehr Leck-mich-am-Arsch

