Herren-Abfahrt in Garmisch abgesagt

Das Abfahrtstraining am Samstag fiel dem Nebel zum Opfer. Damit findet am Sonntag auch kein Rennen statt.

Das letzte vor den am Dienstag beginnenden alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm angesetzte Weltcup-Rennen findet nicht statt. Nachdem am Freitag das erste Abfahrtstraining der Männer in Garmisch-Partenkirchen ausfiel, konnte auch das zweite am Samstag wegen Nebels nicht durchgeführt werden. Daher ist auch die Abfahrt am Sonntag auf der Kandahar abgesagt.

Nicht nach Garmisch gereist war Vincent Kriechmayr, der nach seinem Sturz in der Wengen-Abfahrt noch Beschwerden im Knie hat. "Es ist wichtig, dass er jetzt ein paar Tage Ruhe hat. Er hat bis jetzt sehr intensiv gearbeitet, Reha gemacht, es ist gut, den Körper zu schonen. Ich bin guter Dinge, dass er sich für den Super-G fit bekommt", sagte Cheftrainer Marko Pfeifer in Hinblick auf die WM. Kriechmayr sei noch nicht bei hundert Prozent und wolle kein Risiko eingehen.