Hirscher: ÖSV stimmt Nationenwechsel zu

Der ÖSV wünscht Marcel Hirscher für seine Rückkehr in den alpinen Skirennsport alles Gute.

Marcel Hirscher kehrt zurück! Der 35-jährige Salzburger wird im kommenden Winter für die Niederlande an den Start gehen. Der ÖSV stimmte einem Nationenwechsel bereits zu.

„In den letzten Tagen haben Gespräche mit verschiedenen Beteiligten stattgefunden, in welchen wir informiert wurden, dass sich Marcel Hirscher einen Wiedereinstieg in den internationalen Skizirkus vorstellen kann. Als Österreichischer Skiverband haben wir uns natürlich sehr bemüht, Marcel im Falle einer Rückkehr in den alpinen Rennsport bestmögliche und auch individuelle Rahmenbedingungen zu bieten und konnten ihm diese auch in einem persönlichen Austausch näherbringen", so der ÖSV am Mittwoch.

"Natürlich bedauern wir seine Entscheidung, einen Nationenwechsel zur Niederländischen Skivereinigung (Nederlandse Ski Vereniging/NSV) zu beantragen, sehr, aber schlussendlich haben wir diese auch mitgetragen. Marcel hat für den Skisport und für den ÖSV Enormes geleistet. Als Wertschätzung dafür und im Sinne der Internationalität des Skisports hat die Präsidentenkonferenz des ÖSV seinem Wunsch nach einem Verbandswechsel heute einstimmig zugestimmt“, erklärte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer.

Man wünscht Marcel Hirscher für seine Rückkehr in den alpinen Skirennsport alles Gute", so der ÖSV weiter.