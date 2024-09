Mit diesem ÖSV-Star arbeitet Hirscher an seinem Comeback

In genau 30 Tagen fällt der Startschuss zur Ski-Saison in Sölden (26.-27.Oktober), doch schon jetzt sorgt ein Thema für mächtig Aufsehen: Das mögliche Comeback von Marcel Hirscher! Der 35-Jährige bringt die Spekulationen auf Hochtouren – und trainiert dafür sogar mit einem ehemaligen ÖSV-Kollegen.

Marcel Hirscher und Max Franz, ein Duo, das man nicht alle Tage zusammen auf der Trainingspiste sieht. Doch beim gemeinsamen Trainingstag in Sölden zeigten sich die beiden Skistars bestens gelaunt. Hirscher postete ein Foto auf Instagram, das ihn mit einem breiten Grinsen neben dem Kärntner Abfahrer zeigt. „Hätte mir keinen besseren Trainingskumpel wünschen können. Es war mir eine Freude und hat mir heute wirklich den Tag zum Skifahren versüßt“, schrieb der Salzburger.

Beide Beine gebrochen

Kein zufälliges Treffen, denn Franz fährt mittlerweile mit den Hirscher-Ski der Marke Van Deer. Ein besonderes Bild, denn dass der 35-Jährige überhaupt wieder auf Skiern steht, grenzt an ein Wunder. Im November 2022 kam es im Training in Copper Mountain zum Schock-Crash: Beide Beine brachen, Nerven in der Wade wurden durchtrennt. Die Ärzte hatten große Zweifel, ob er jemals wieder normal gehen kann, geschweige denn auf Skiern stehen würde.

Doch Max Franz kämpfte sich zurück. „Seit drei Monaten brauche ich keine Schmerzmittel mehr“, sagt er und nutzt jetzt die perfekten Bedingungen in Sölden, um langsam wieder in den Ski-Rhythmus zu finden. Ein Comeback wie Marcel Hirscher plant er allerdings nicht