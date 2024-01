Hirschers Alternativprogramm zum Weltcup-Wahnsinn

Während unsere Abfahrer für das Speed-Triple am Lauberhorn rüsten bzw. Van-Deer-Star Henrik Kristoffersen den Countdown für den Wengen-Slalom startet, packt Marcel Hirscher die Tourenski aus. Ein (ent-)spannendes Alternativprogramm zum Weltcup-Wahnsinn.

Wir sehen Hirscher im Tourenski-Outfit Mitten in einer prächtigen Salzburger Gipfellandschaft. "All the way up", ist unter dem Foto auf Instagram zu lesen. "What a beautiful day". Ganz oben, an einem wunderschönen Tag ...

Kaum ein Tag vergeht, ohne dass sich der Rekord-Weltcupsieger nicht sportlich betätigt. "Seit meinem Rücktritt war mir noch keinen Tag langweilig", verrät der 34-jährige Annaberger, der seine aktive Karriere im September 2019 beendet hat. Mehr als zwei Jahre nach der Gründung seiner eigenen Ski-Marke ("Van Deer") schließt Hirscher einen möglichen Rücktritt ausdrücklich aus. Trotzdem schnallt der Sieger von 67 Weltcup-Rennen immer wieder die Rennski an - um das Setup für seinen Topläufer Henrik Kristoffersen (NOR) zu testen. Der Slalom-Weltmeister von Courchevel 2023 kam nach der starken ersten Saison auf Van Deer heuer noch nicht wirklich auf Touren. Einer der möglichen Gründe für die Schwierigkeiten ist, dass Van Deer inzwischen auch die Schuhe für den Technik-Spezialisten produziert, da happert's noch an der Abstimmung. Nächster Podest-Anlauf ist am Sonntag beim Slalom-Klassiker in Wengen (10.15/13.15 Uhr/ORF1 live).

Was lässt sich Hirscher für Kitzbühel einfallen?

Wann taucht Hirscher wieder im Weltcup auf? Vermutlich nächste Woche bei den 84. Hahnenkammrennen in Kitzbühel (19.-21. Jänner). Auf der Streif hat sich Marcel 2022 bereits den Adrenalinkick als Abfahrts-Vorläufer geholt. Im Vorjahr ist er plötzlich neben dem Starthaus in der Red Bull Energy Station gesessen (allerdings ohne selbst die Eispiste zu testen). Abwarten, was sich Hirscher diesmal einfallen lässt - der Van-Deerinator ist immer für Überraschungen gut!