× Kilde macht seine Shiffrin wieder stark

Mikaela Shiffrin war bei der Abfahrt in Cortina ungebremst in die Fangnetzte gekracht. Nun stemmt die US-Queen aber schon wieder Gewichte und arbeitet an ihrem Weltcup-Comeback. Immer an ihrer Seite - Boyfriend Aleks Kilde.

Die Bilder von Shiffrins Crash in Cortina vor 10 Tagen schockten Fans weltweit. Umso verblüffender das gestrige Instagram-Posting: Wir sehen Mikaela Shiffrin mit Gewichten auf der Schulter. Sie absolviert tiefe Kniebeugen, als wär nichts passiert . Einem Comeback in Soldeu (10./11.2./RTL, Slalom) steht offenbar nichts im Weg. © Instagram × Beachtlich Bilder, raste Shiffrin am 26.Jänner mit über 100 km/h noch ins Fangnetz. Gestützt von ihren Skistöcken, die sie wie Krücken einsetzt, humpelte die Gesamtweltcup-Siegerin Richtung Helikopter-Bergeplatz und wird in die Klinik geflogen. Von dort die Entwarnung: Lediglich von überdehnten Bändern im Knie ist die Rede. US-Alpinchef Patrick Riml bestätigte später: „Es ist nichts Gröberes passiert, kein Knochenbruch, keine Bänder gerissen.“ Die Reha absolviere Shiffrin in Innsbruck – dort wo auch ihr Boyfriend Aleks Kilde um seine Karriere kämpft. Shiffrin brennt auf Comeback Dementsprechend ließ der Norweger, der mit bandagierten Arm im Rollstuhl sitzt, es sich nicht nehmen seine Herzdame beim Training zu besuchen. Inklusive verliebten Schnappschuss. Ob sich seine Unterstützung aber auszahlt und Shiffrinin in Soldeu tatsächlich an den Start geht, steht noch nicht fest. US-Alpin-Chef Patrick mahnt zur Geduld: "Oft einmal macht man einen Schritt vorwärts und zwei Schritte zurück. Wir müssen geduldig sein, sagen wir so." © Instagram × Dass die Ski-Queen keine Minute vergeuden will, wundert niemanden. Schließlich ist ihr Lara Gut-Behrami im Gesamt-Weltcup dicht auf den Fersen. Nur noch 95 Zähler Vorsprung hat Shiffrin auf die Schweizerin. Am Wochenende sollen daher wieder wichtige Weltcup-Punkte eingefahren werden.