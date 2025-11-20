Alles zu oe24VIP
Ski Alpin
Kitzbühel verschärft Alkoholverbot beim Hahnenkammrennen
© Gepa

Neue Verordnung

Kitzbühel verschärft Alkoholverbot beim Hahnenkammrennen

20.11.25, 06:50
Die Stadt Kitzbühel weitet das Alkoholverbot per Verordnung weiter aus. 

In Kitzbühel wird das Alkoholverbot während des Hahnenkamm-Wochenendes weiter verschärft: Laut Verordnung gilt in der Innenstadt ein Verbot für den Ausschank von hochprozentigen Spirituosen nun schon ab Donnerstag. Damit reagiert die Stadt auf frühere Probleme mit übermäßigem Alkoholkonsum und erhöhtem Kontroll- und Sicherheitsaufwand.

Auch der traditionelle „Tirol-Abend“, der offizielle Landesempfang während dieses Rennwochenendes, ist von der neuen Regelung betroffen – dort wird künftig kein „Schnapserl“ mehr ausgeschenkt. Das Motto lautet offensichtlich: „Party ja, aber mit weniger Promille.“

Kitzbühel
© GEPA

Hohe Strafen

Diese Einschränkungen sind nicht neu: Schon in der Vergangenheit hatte Kitzbühel Alkoholgrenzen eingeführt, um Ausschreitungen und übermäßige Betrunkenheit bei den Massenfeiern rund um die Hahnenkamm-Rennen zu begrenzen. Betroffen ist die gesamte Innenstadt sowie der Bereich oberhalb der Hahnenkammbahn bis zum Bahnhof Kitzbühel sowie der Innenstadt-Eventbereich. Verboten ist nur Hochprozentiges – die Besucher sollen auch keinen Schnaps mehr im Rucksack haben.

Wer sich nicht an das Verbot hält, muss mit Strafen von bis zu 2.000 Euro rechnen, hieß es.

