Komplizierte Brüche: Schock-Diagnose für Ski-Superstar

Ski-Star Federica Brignone hat sich bei einem Sturz bei den italienischen Meisterschaften komplizierte Brüche am Schienbein und Wadenbein zugezogen.

Die 34-jährige Gesamtweltcupsiegerin fällt damit nach dem eigentlichen Ende ihrer traumhaften Weltcup-Saison und ausgerechnet vor Olympia 2026 in ihrer Heimat Italien lange aus. Nach einem heftigen Abflug ergab eine Computertomographie in Trient die mehrfachen Frakturen.

Brignone soll nun für eine Operation in ein Krankenhaus in Mailand gebracht werden. Die beste Rennläuferin der abgelaufenen Saison war zuvor in Val di Fassa schwer gestürzt und mit einem Hubschrauber ins Spital gebracht worden. Als Führende nach dem ersten Lauf blieb sie in der Entscheidung am Donnerstag bei einem Rechtsschwung am Tor hängen, verlor die Kontrolle, stürzte und überschlug sich dabei heftig, wie auf Filmaufnahmen zu sehen ist.

Zehn Monate bis Olympia

Brignone dominierte die Weltcupsaison mit zehn Siegen. Sie gewann neben dem Gesamtweltcup auch noch die Kristallkugeln in der Abfahrt und im Riesentorlauf. Bei der WM holte sie Gold im Riesentorlauf und Silber im Super-G. Sie gilt als aussichtsreiche Medaillenanwärterin Italiens bei den Winterspielen 2026 in Mailand/Cortina. Die Winterspiele finden vom 6. bis 22. Februar 2026 statt.