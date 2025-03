Krallt sich Hütter noch die Kugel? So läuft Weltcup-Finale zur Primetime

Am Samstag startet in Sun Valley (US-Bundesstaat Idaho) zur besten TV-Sendezeit das Weltcup-Finale. Für Österreich geht's um die Ski-Ehre.

Während schon vor dem Finale feststeht, dass unsere Herren ohne Kristallkugel bleiben, dürfen die Damen zum Abschluss der holprigen Weltcup-Saison noch auf ein Happy End hoffen. Conny Hütter geht am Samstag (19.30 Uhr, ORF1 live) mit 18 Punkten Rückstand auf Federica Brignone (ITA) in die letzte Abfahrt der Saison. Heißt: Mit einem Sieg würde die Steirerin ihren Abfahrtsweltcup-Sieg verteidigen, ebenso mit einem 2. Platz falls Brignone nicht gewinnt. Für Hütter spricht: Sie ist so was wie eine Final-Spezialistin. Vor einem Jahr in Saalbach war sie mit 72 Punkten Rückstand auf Lara Gut-Behrami in die letzte Saisonabfahrt gegangen und hatte der Schweizerin mit einem Sieg die kleine Kugel noch entrissen. "Auch wenn es diesmal nicht ganz so schwierig ist, bräuchte ich wieder einen perfekten Lauf", so die WM-Vierte.

Verhindern ÖSV-Herren historische Blamage?

Für unsere Herren geht's nur mehr darum, eine historische Mega-Blamage abzuwenden: Erstmals in der Geschichte des Alpin-Weltcups (seit 1966/67) drohen unsere Abfahrer ohne Podestplatzierung zu bleiben. Der WM-Zweite Vincent Kriechmayr, Daniel Hemetsberger, Stefan Eichberger, Daniel Babinsky und Otmar Striedinger haben die letzte Chance, das zu verhindern. Marco Odermatt, dem der Gesamtweltcup nicht mehr zu nehmen ist, reicht bei 83 Punkten Vorsprung auf seinen Schweizer Teamkollegen Franjo Von Allmen ein 14. Platz zum Gewinn der kleinen Kugel.

Kaum zu verhindern ist, dass kein ÖSV-Rennläufer in der Endabrechnung unter den Top 10 sein wird. Downhill-Vizeweltmeister Vincent Kriechmayr, dem nur mehr die Abfahrt am Samstag (18 Uhr) und der Super-G am Sonntag (19.30 Uhr, beides ORF1 live) bleiben, liegt mit 459 Punkten auf Platz 12 - vor ihm die aktuell stärkeren Speed-Kollegen Dominik Paris (ITA/10./524 P.) und Stefan Rogentin (SUI/11./505).

Mini-Kugelchance für Liensberger

Eine Mini-Chance auf die kleine Kristallkugel hat auch noch WM-Bronzemedaillengewinnerin Katharina Liensberger im Slalom. Bei 51 Punkten Rückstand auf die Führende Zrinka Ljutic (CRO/515) bzw. 10 Punkte hinter Camille Rast (SUI/474) müsste die Disziplinen-Dritte Liensberger aber einen ähnlichen Coup landen wie ÖSV-Kollegin Hütter vor einem Jahr in der Abfahrt. Für ÖSV-Damenchef Roland Assinger ist aber nichts unmöglich: "Wenn Frau Liensberger Blut leckt, dann kann sie über sich hinauswachsen." Die Entscheidung fällt im allerletzten Damen-Rennen der Saison am Donnerstag (16/19 Uhr). Eine Stunde später wird der Weltcup-Winter mit dem Herren-Slalom beendet.

Negativ-Rekord: 44 Rennen ohne Sieg

Falls bis dahin weder die Speed-Herren noch Stefan Brennsteiner, Raphael Haaser, Patrick Feuerstein oder Marco Schwarz im RTL (Mittwoch, 16.30/19 Uhr) gewonnen haben, wäre das für Manuel Feller & Co. die allerletzte Chance, die Rekord-Sieglos-Serie von 44 Rennen (saisonübergreifende 1986 und 87) ohne vollen Erfolg zu beenden.

WELTCUP-FINALE IN SUN VALLEY

SAMSTAG, 22. März:

18.00: Herren-Abfahrt

19.30: Damen-Abfahrt

SONNTAG, 23. März:

18.00: Damen-Super-G

19.30: Herren-Super-G

DIENSTAG, 25. März:

16.30/19.00: Damen-RTL

MITTWOCH, 26. März:

16.30/19.00: Herren-RTL

DONNERSTAG, 27. März:

16.00/19.00: Damen-Slalom

17.00/20.00: Herren-Slalom

ÖSV-TEAM (Top 25 plus 500 Punkte-LäuferInnen)

DAMEN:

Abfahrt: Cornelia Hütter, Mirjam Puchner, Ariane Rädler, Stephanie Venier, Christina Ager

Super-G: Stephanie Venier, Cornelia Hütter, Ariane Rädler, Mirjam Puchner

Riesentorlauf: Julia Scheib, Katharina Liensberger, Stephanie Brunner

Slalom: Katharina Liensberger, Katharina Truppe, Katharina Huber

HERREN:Abfahrt: Vincent Kriechmayr, Stefan Eichberger, Daniel Hemetsberger, Stefan Babinsky, Otmar StriedingerSuper-G: Vincent Kriechmayr, Raphael Haaser, Lukas Feurstein, Stefan Eichberger, Daniel Hemetsberger, Stefan BabinskyRiesentorlauf: Stefan Brennsteiner, Patrick Feurstein, Marco Schwarz, Raphael HaaserSlalom: Fabio Gstrein, Manuel Feller, Dominik Raschner, Michael Matt, Johannes Strolz