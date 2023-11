Manuel Feller ist unser neuer Superstar

Der Slalom-Spezialist Manuel Feller konnte seine Führung aus dem 1. Durchgang behaupten und siegte in Gurgl eindrucksvoll.

Beim Slalom in Hochgurgl am Samstag setzte sich Manuel Feller vor Marco Schwarz und Michael Matt durch. Für den 31-jährigen Tiroler aus St. Johann, der bereits zur Halbzeit in Front gelegen war, war es der dritte Weltcup-Erfolg. Erstmals brachte er eine Führung nach dem ersten Durchgang hinunter.

Feller galt lange als ewiges Talent und konnte seine Leistung eindrucksvoll bestätigen. Jetzt hofft der ÖSV auf seinen großen Durchbruch. In Vorjahr belegte Feller Platz 9 im Gesamtweltcup und landete in der Slalom-Wertung auf Platz 5.