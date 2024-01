Mayer kehrt auf Olympia-Bühne zurück

Die zweite seiner drei Olympia-Goldmedaillen hat Matthias Mayer 2018 in Pyeongchang erobert. Jetzt kehrt die rot-weiß-rote Ski-Legende in Südkorea auf die Olympia-Bühne zurück.

Von den Hahnenkammrennen in Kitzbühel (19.-21. Jänner), wo Mayer als Berater unserer Speed-Herren im Einsatz ist, geht‘s für den Sieger von 11 Weltcuprennen zu Nachwuchs-Titelkämpfen nach Südkorea.

In Gangwon gibt "Mothl" als "Athlete Role Model" Gas

Dort gibt der vor gut einem Jahr zurückgetretene Triple-Olympiasieger wieder auf der Olympia-Bühne Gas. Mayer reist als „Athlete Role Model“ zu den Olympischen Jugend-Winterspielen in Gangwon (19.1-1.2.), also als Vorbild und Identifikationsfigur. „Ich freue mich darauf, nach Südkorea zurückzukehren und ein Olympia-Event aus einer anderen Perspektive zu erleben“, so Mayer, der 2018 in Pyeongchang Super-G-Gold erobert hatte.

Der 33-jährigen Kärntner wird in Gangwon dem 61-köpfigen ÖOC-Aufgebot unter die Arme greifen, auch bei Fragen Aktiver anderer Nationen will er zur Verfügung stehen (gemeinsam mit Stars wie Freestylerin Eileen Gu oder Ex-Kombinierer Eric Frenzel). Mayer: „Ich hoffe, dass ich möglichst viele Erfahrungen weitergeben und meinen Teil dazu beitragen kann, dass die jungen Athletinnen und Athleten ihren Weg fortsetzen und sich ihre Träume erfüllen können.“

Neben seinem Job als Berater der rot-weiß-roten Speed-Herren im Herren bzw. der Nachwuchsläufer im Europacup ist Mayer auch als Botschafter für die Alpine Ski-WM 2025 in Saalbach im Einsatz.