Meniskus verletzt! Jungstar Sturm muss unters Messer

Alpin-Skirennläufer Joshua Sturm muss auf einen Start beim Weltcup-Auftakt in Sölden verzichten.

Der Tiroler, der sich bei den internen Qualifikationsläufen der österreichischen Mannschaft am Pitztaler Gletscher durchgesetzt hatte, zog sich laut Aussendung im Training einen Meniskusriss im rechten Knie zu. Der 22-Jährige werde noch am Montag in der Privatklinik Hochrum operiert und falle rund drei Wochen aus, teilte der ÖSV mit.

Leitinger rückt nach

"Ich habe sofort gemerkt, dass irgendetwas im Knie nicht stimmt", sagte der amtierende österreichische Meister im Riesentorlauf und Slalom. Den Startplatz des Pitztalers übernimmt Roland Leitinger. Speed-Ass Vincent Kriechmayr entschied sich für einen Start in Sölden und wird das achtköpfige Team für Sonntag komplettieren.

Pfeifer hofft auf rasches Comeback

Es ist natürlich extrem bitter für Joshua und das ganze Team. Er ist einer unserer größten Hoffnungen in den technischen Disziplinen und war top in Form. Ich wünsche ihm rasche Genesung und hoffe, dass er schon bald wieder am Start stehen kann“, so Cheftrainer Marko Pfeifer.