ÖSV-Junioren holen bei WM erste Medaillen

Der Steirer Vincent Wieser hat bei der Junioren-Ski-WM in St. Anton im Super-G in einer knappen Entscheidung Bronze geholt und wenig später in der Alpinen Kombination gemeinsam mit Jakob Greber noch einmal Bronze gewonnen.

Nach Blech in der Auftakt-Abfahrt nur eine Hundertstel hinter Rang drei hatte der 20-Jährige am Freitag im Super-G mit deren zwei Vorsprung auf den Viertplatzierten das Glück auf seiner Seite. Livio Hiltbrand und Lenz Hächler fuhren für die Schweiz einen Doppelsieg heraus, sie hatten nur 0,11 bzw. 0,08 Sekunden Vorsprung auf Wieser. Zweitbester Österreicher in einem ausfallreichen Bewerb war Noah Geihseder (+0,28) als Fünfter. Bei den Juniorinnen gewann die für Albanien fahrende Italienerin Lara Colturi. Als beste Österreicherin wurde Valentina Rings-Wanner Zwölfte.

In der Alpinen Kombination reichte es für Wieser/Greber zu Rang drei hinter den Italienern Marco Abruzzese/Corrado Barbera und den Deutschen Luis Vogt/Nickco Palamaras. In der Frauen-Kombi landeten die ÖSV-Vertreterinnen Magdalena Ranalter/Natalie Falch an der neunten Stelle, Gold ging an die Schweizerinnen Stefanie Grob/Janine Mächler.