Odermatt nimmt jetzt den Maier-Rekord ins Visier

Zweiter Gesamtweltcupsieg des Schweizers ist nur rechnerisch noch nicht fix.

Nach dem US-Trip ist der zweite Gesamtweltcupsieg von Marco Odermatt nur rechnerisch noch nicht fix. Der Schweizer Ski-Star verwaltete seinen Vorsprung in Palisades Tahoe und Aspen im Stile eines Champions und hakte am Sonntag das erste Teilziel mit dem Gewinn der Super-G-Kugel ab. Sein Rivale Aleksander Aamodt Kilde erklärte ihn am Sonntag bereits zum Champion. Doch knackt Odermatt auch die magische 2.000-Punkte-Marke von Hermann Maier?

Noch fehlen ihm 374 Punkte, um die 1999/2000 von Maier aufgestellte und seither unerreichte Marke von exakt 2.000 Punkten in einer Weltcup-Saison zu erreichen. Fünf Rennen dürfte Odermatt noch bestreiten - neben je einer Abfahrt und einem Super-G drei von ihm geliebte Riesentorläufe. Zwei davon werden am kommenden Wochenende in Kranjska Gora ausgetragen, wo der 25-Jährige ebenfalls als Disziplinführender (100 Punkte vor Henrik Kristoffersen) aufschlägt. Und in Sachen Gesamtweltcup alles klar machen könnte. Kilde erklärte bereits nach Rang drei im Aspen-Super-G seinen Startverzicht am Podkoren. Schon ein 16. Rang würde Odermatt reichen.

Maier-Rekord

"Ja, schaut so aus", sagte Kilde auf die Frage, ob die Sache angesichts von 386 Punkten Rückstand gelaufen sei. "Marco ist so stark in jedem Rennen." Die große Kugel für Odermatt wäre verdient, so Kilde. "Was für eine Saison hat er gehabt!" Auch Odermatt selbst schmunzelte, startete öffentlich aber noch nicht den Partymodus. Er wolle seinen Zugang wie vor dem Super-G beibehalten. "Ich wollte einfach nur Spaß haben und das Rennen genießen, ich habe keine Punkte gezählt."

Zur Maier-Marke sagte der Schweizer: "Schon oft gehört, aber für mich kein wirkliches Ziel. Es wurden auch ein paar Rennen abgesagt, wegen Verletzung verpasste ich drei Rennen. Wenn alles geklappt hätte, wäre es vielleicht möglich gewesen, doch so fehlen doch noch viele Punkte. Mal schauen." Seinen Premierentitel hat Odermatt im Vorjahr mit 1.639 Punkten beschlossen, Marcel Hirscher kam dem Rekord 2015/16 mit 1.795 Zählern nahe.

Geht die Saison ihren gewohnten Gang, wird Odermatt sich in einer anderen Rekord-Statistik schon bald zu einem Austro-Trio gesellen. Er hält nun bei neun Saisonsiegen. Zehn oder mehr sind in diesem Jahrhundert nur Marcel Hirscher (13, 2017/18), Hermann Maier (13, 2000/01) und Stephan Eberharter (10, 2001/02) gelungen. Solo-Rekordler ist er seit Sonntag im Super-G: Als erster Alpiner feierte er in der sonstigen Vielsieger-Disziplin fünf Saisonsiege.