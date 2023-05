Nach Shitstorm gegen neues ÖSV-Logo: Abstimmung über Alternative im Netz

Der ÖSV stellte Anfang April das neue Logo und Namen vor. 'Ski Austria' soll der ÖSV von nun an heißen. Der Shitstorm wegen des neuen Logos war groß, mithilfe einer Internet-Abstimmung soll eine Alternative angeboten werden.

Neuer Name, neues Logo – der Österreichische Skiverband will ab sofort als Ski Austria wahrgenommen werden. So weicht auch das altbekannte ÖSV-Logo einem A aus neun Balken, die die Bundesländer repräsentieren. Zugleich erhält jede Disziplin ein eigenes Sujet. "Für alles, das wir vermitteln wollen, steht das Logo, für unsere Werte, unsere Mission", sagt Roswitha Stadlober.

Abstimmung über alternatives Logo

Ein durchschlagender Erfolg war das neue Logo aber nicht. Es erntete einen wahren Shitstorm und vieler User forderten die Änderungen des Logos. Nun wurde eine Internet-Abstimmung ins Leben gerufen, bei der User über ein mögliches neues ÖSV-Logo abstimmen können. Eine offizielle Abstimmung ist es natürlich nicht, der Wettbewerb wurde von Verleger Christian Mucha ins Leben gerufen. Auf der Website "Pollunit" kann entschieden werden, welches das beste Alternative Logo sein soll. Hier gehts zur Abstimmung

Aktuell gab es bereits mehr als 100 Einsendungen, bis Ende des Monats kann angestimmt werden. Die Top fünf haben sich bereits herauskristallisiert.

Hier die Top 5

© poolunit ×

© poolunit ×

© poolunit ×

© poolunit ×

© poolunit ×

Am Ende des Monats soll dann ein Sieger gekürt werden. Nach dem Mega-Shitstorm gegen den ÖSV bleibt zu hoffen, dass der heimische Ski-Verband das alternative Logo zumindest in Betracht zieht.