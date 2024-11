Nächster Noel-Sieg, nächste Österreicher-Pleite

Eine Woche nach dem überlegenen Sieg in Levi schlug Clement Noel (27) auch beim Slalom in Levi zu. Der französische Olympiasieger triumphierte vor Kristoffer Jakobsen (SWE/+0,43) und Atle Lie McGrath (NOR). Für Österreich setzte es die nächste Pleite. Fabio Gstrein wurde Neunter.

Der Levi-Sieger führte auch in Gurgl nach dem 1. Durchgang am Sonntag in Gurgl klar vor dem Norweger Atle Lie McGrath (+0,88 Sek.). Bester Österreicher im ersten Lauf war Lokalmatador Fabio Gstrein, der als Vierter bereits über eine Sekunde verlor (+1,06). Vorjahressieger Manuel Feller schied ebenso aus wie die Rückkehrer Lucas Pinheiro Braathen und Marcel Hirscher.

Feller nach Top-Zwischenzeit out

Feller hatte als einer der wenigen in Teilzeiten mit Noel mitgehalten, fädelte nach starkem Start aber ein und kam nach dem Riesentorlauf-Auftakt in Sölden und dem Levi-Slalom auch im dritten Saisonrennen nicht ins Ziel. "Das ist der Slalom-Sport, das gehört leider dazu", meinte Feller im ORF, um sich danach in Galgenhumor zu üben: "Das war alles Taktik. Selbstvertrauen hoch halten, Erwartungen niedrig - das passt schon." In der Vorsaison war der Sieger des Disziplinenweltcups im Slalom nie ausgefallen und immer in die Top fünf gefahren.

Comeback-Stars Hirscher & Braathen out

Für den nach einem Jahr Auszeit für Brasilien startenden Braathen setzte es nach zwei vierten Plätzen den ersten Rückschlag, Neo-Niederländer Hirscher schaffte es auch beim zweiten Slalom nicht in die Ergebnisliste der Top 30. In Levi hatte der achtmalige Gesamtweltcup-Sieger als 46. den zweiten Durchgang verpasst, diesmal rutschte er auf der Eispiste aus. "So bin ich ein bisschen fehl am Platz. Es macht nicht wirklich Spaß", sagte der 35-Jährige. Im Riesentorlauf in Sölden war Hirscher als 23. mit drittbester Zeit im zweiten Lauf bereits deutlich besser zurechtgekommen.