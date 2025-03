ÖSV-Pleite bei Brignone-Sieg

Zum Abschluss der Speedrennen in Kvitfjell triumphierte Federica Brignone (ITA)im Super-G vor Lara Gut-Behrami (SUI/+0,06) und Sofia Goggia (ITA/+0,09). Für die ÖSV-Damen setzte es das schlechteste Super-G-Ergebnis der Saison. Weltmeisterin Stephanie Venier wurde Achte (+0,39).

Nachdem Conny Hütter in den beiden Abfahrten die Plätze 1 und 3 holte, gab es im Super-G einen Rückschlag. Während sich RTL-Weltmeisterin Brignone im Hundertstel-Krimi gegenüber Gut-Behrami und Goggia durchsetzte, verspielte Hütter mit einem schweren Fehler ("Ich hab mich voll eingeparkt ...) alle Chancen - Platz 23 (+1,95). Damit ist auch die Super-G-Kugel endgültig futsch. Hütter liegt auf Platz 7, Rückstand auf die Führende Gut-Behrami: 270 Punkte. Wesentlich besser schaut's im Abfahrts-Weltcup aus: Da lauert die Steirerin 16 Punkte hinter Brignone auf Platz 2.

Venier trotz Angina auf Platz 8

Steffi Venier, vor zweieinhalb Wochen Sensations-Goldmedaillengewinnerin in Saalbach, kämpfte sich mit Angina-Symptomen als Achte (+0,39) ins Super-G-Ziel und gestand: "Ich hab nicht mein letztes Rennen riskiert." Trotzdem war sie "sehr zufrieden. Das hat richtig gut getan, nach dem, was ich durchgemacht hab."

Zweitbeste Österreicherin wurde Nadine Fest als Elfte (+0,72), Abfahrts-Vizeweltmeisterin Mirjam Puchner belegte Platz 13 (+0,85).

Im Damen-Weltcup geht's nächstes Wochenende mit RTL und Slalom in Aare (Swe) weiter. Am 14. und 15. März folgen zwei Super-G in La Thuile (ITA).