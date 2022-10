ÖSV schließt Deal mit US-TV-Sender ab

Damit werden die österreichischen Weltcupveranstaltungen in den USA übertragen.

Der Österreichische Skiverband hat einen zweijährigen Medienrechtevertrag mit NBC unterzeichnet. Österreichische Weltcup-Veranstaltungen aus den Bereichen Ski Alpin, Skispringen, Nordische Kombination, Snowboard und Freeski werden über NBC und Peacock, ein US-Streaming Dienst von NBCUniversal, auch in den USA ausgestrahlt. Die Partnerschaft, die durch IMG vermittelt wurde, startet an diesem Wochenende mit der Übertragung des Weltcupauftakts aus Sölden. Alle österreichischen Veranstaltungen werden live auf Peacock verfügbar sein, zusätzliche gibt es auch lineare TV-Berichterstattung ausgewählter Events auf NBC.

„Es ist uns eine besondere Freude, dass die österreichischen Wintersport-Highlights in den nächsten zwei Jahren nun auch in den USA im TV übertragen werden. Dies unterstreicht die Bedeutung und Tradition unserer Events und wir hoffen, dass zahlreiche Ski- und Snowboardfans viele Gänsehautmomente erleben können. Unser besonderer Dank gilt der IMG, die maßgeblich zur Entstehung dieser Partnerschaft beigetragen hat", so Christian Scherer, Generalsekretär des Österreichischen Skiverbandes.

Ed Mallaburn, SVP und Head of Sport, IMG Media, fügt hinzu: „Wir freuen uns, mit NBC die besten FIS-Weltcup-Veranstaltungen dem Publikum in den USA zu präsentieren. Wir könnten nicht stolzer auf unsere Partnerschaft mit dem ÖSV sein, dieser Deal beweist erneut, dass Österreichs prestigeträchtige Ski-Events die Spitze des Wintersportkalenders darstellen."