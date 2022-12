ÖSV-Streit: Nach Ortlieb-Kritik fliegen die Fetzen

ÖSV-Damen droht am Semmering das nächste Debakel Österreichs Technik-Damen droht am Semmering das nächste Mega-Debakel. Nach dem ersten Lauf sind Liensberger und Co. nahezu ohne Chance auf einen Podestplatz. US-Superstar Mikaela Shiffrin hat nach einem Traumlauf im ersten Durchgang des RTL einen großen Vorsprung auf den Rest des Feldes.