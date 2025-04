Premiere für Neo-Speedcoach Evers

Ex-Herminator-Coach beobachtet Babinsky & Co.

Vor zwei Wochen wurde Andreas Evers als Ski-Austria-Speedchef präsentiert. Bei den Staatsmeisterschaften am Mölltaler Gletscher (Donnerstag Abfahrt, Freitag Super-G) kann sich der frühere Erfolgs-Coach von Hermann Maier, Bode Miller & Co. ein erstes Bild vom Leistungsvermögen seiner Läufer machen. Allerdings fehlen viele Top-Läufer: Vincent Kriechmayr z. B. geht das Risiko nicht ein, sich in der vergleichsweise unbedeutenden Abfahrt zu verletzen (wie z. B. Federica Brignone bei den italienischen RTL-Meisterschaften).

Babinsky und Eichberger Abfahrts-Favoriten

Somit rücken Stefan Babinsky und Stefan Eichberger in der Abfahrt in die Favoritenrolle. Von Aufsteiger Eichberger hält Evers übrigens viel: "Er ist heuer seine erste Saison gefahren und hat abgeliefert." Der ÖSV-Heimkehrer (nach Engagements in USA, Schweiz und Deutschland) hofft, dass Eichberger in der Olympiasaison 2025/26 den nächsten Schritt macht. "Dann wär er voll dabei."