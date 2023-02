Ski-Queen Mikaela Shiffrin erinnerte am Donnerstag mit einem berührenden Posting an ihren viel geliebten „Dad“, der im Alter von nur 65 Jahren bei einem Unfall starb.

Gestern vor drei Jahren, am 2. Februar 2020, starb Mikaela Shiffrins Vater Jeff bei einem schrecklichen Unfall. Jeff Shiffrin war vor drei Jahren bei einem Unfall zuhause in Colorado verstorben, als seine Tochter gerade in Europa war. Die mehrfache Gesamtweltcupsiegerin hatte daraufhin die Saison unterbrochen und musste am Ende die große Kristallkugel kampflos abgeben, weil die Weltcupsaison wegen Corona abgebrochen wurde.

Nun postete die Ski-Queen ein emotionales Foto, mit dem sie an seinen Todestag erinnert. Es zeigt die 25-Jährige, die am Totenbett ihres Vaters liegt und um ihn trauert.

Bereits am vergangenen Wochenende in Splindermühle hatte Shiffrin nach ihrem Slalomsieg am Samstag emotional über ihren Vater gesprochen - denn es war ausgerechnet jener Ort, an dem sie am 11. März 2011 als 15-Jährige ihr Weltcupdebüt gegeben hatte. Damals an der Seite ihres 2020 verstorbenen Vaters Jeff. „Er kam damals mit mir her, und er war auch beim letzten Mal (2019, Anm.) hier. Ich fühle mich hier wohl und bin glücklich, hier zu sein. Aber ich fühle auch, dass etwas fehlt und das mich ein bisschen traurig macht“, so Shiffrin.