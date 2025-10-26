Alles zu oe24VIP
Schnee-Chaos: Odermatt vermiest ÖSV-Sieg in Sölden
© gepa

Weltcup-Auftakt

Schnee-Chaos: Odermatt vermiest ÖSV-Sieg in Sölden

26.10.25, 14:41
Das war ganz knapp! Marco Odermatt hat ÖSV-Star Marco Schwarz den Sieg in Sölden vor der Nase weggeschnappt. 

Hundertstel-Krimi in Sölden! Marco Schwarz ist nach seiner langen Verletzungspause zurück auf dem Weltcup-Podest.

Schnee-Chaos: Odermatt vermiest ÖSV-Sieg in Sölden
© oe24

Zum Sieg hat es nicht ganz gereicht, Dominator Marco Odermatt war am Ende um 0,24 Sekunden schneller. Für Odermatt war es der 46. Weltcupsieg. Der zweite Durchgang begann wegen heftigen Schneefalls mit einer Stunde Verspätung, gefahren wurden beide Läufe auf verkürzter Strecke. 

Der Norweger Atle Lie McGrath schnappte Stefan Brennsteiner (4.) noch den dritten Platz weg. Auch Top: Raphael Haaser als Sechser.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
