Schröcksnadel will Eliasch abschießen

Ex ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel gegen FIS-Boss Eliasch: "Werde mich bemühen, dass der wegkommt"

In der ServusTV-Diskussion zum Thema "Zukunft des Skisports" reagierte Ex-ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel auf den Kommentar aus der Ferne von FIS-Präsident Johan Eliasch zum frühen Weltcup-Start in Sölden ("Ich verstehe auch nicht, wer sich im Oktober für Skirennen interessiert und warum wir auf Gletschern ohne Schnee fahren ..."), indem er zum Rundumschlag gegen den internationalen Ski-Boss ausholte.

Schröcksnadel gestand: "Ich hab leider geholfen, dass der Eliasch FIS-Präsident wird. Das bereue ich jetzt alles mit allem was ich hab." Der 82-Jährige machte eine verblüffend klare Ansage: "Ich werde mich bemühen, dass der (Eliasch, d. Red.) wegkommt. Weil mit dem werden wir nicht glücklich werden. Unabhängig von den Rennen (z. B. die umstrittene Gletscher-Afahrt am Matterhorn, d. Red.) und was er verspricht: Er ist einfach schlecht für den Sport. Er versteht die Verbände nicht, er versteht nicht, wie das Geschäft lauft. Er weiß nicht, dass da Tausende Funktionäre gratis arbeiten. Dass das keine Firma ist, bei der er anschaffen und alles ändern kann."

Auf die Frage des Moderators, warum er "auf ihn reingefallen ist", meinte Schröcksnadel: "Ich hab eh schon ein paar Mal deponiert, dass mir das leid tut. Ich war der Königshelfer - das war vielleicht (lacht, d. Red.) alzheimerblöd."