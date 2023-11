"Klima-Leugner!" ÖSV-Star Schütter geht auf Schröcksnadel los

In einer hitzigen Diskussion ("Sport und Talk im Hangar-7) zum Thema "Zukunft des Skisports" krachte der Ex-ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel auf ÖSV-Star und Klima-Aktivist Julian Schütter. Dabei schenkte der Speedspezialist seinem früheren Präsidenten ein, er bezeichnete ihn sogar als "Klimaleugner".

Wie nicht anders zu erwarten, verteidigt Schröcksnadel seinen Lieblingssport: "Der Skisport wird zu unrecht diskriminiert, dabei gehört er zu den saubersten Sportarten überhaupt." Der Tiroler weiter: "Ich bin einer, der die Natur liebt, dafür stehe ich ein. Aber ich mag überhaupt nicht, wenn man verleumdet wird."

Schütter kontert: "Ich hab nicht das Gefühl, dass der Skisport diskriminiert wird. Wenn man das Gefühl hat, dann weiß man nicht wirklich, was ,diskriminiert' heißt. Der Skisport wird kritisiert, weil sich Leute Gedanken machen, was man verbessern kann, so wie Sie sich vor 30, 40 Jahren Gedanken gemacht haben, was man besser machen kann, wenn es Probleme zu lösen gegeben hat. Aber gibt es jetzt keine Probleme mehr?"

"Ja, schon", meint Schröcksnadel, der über 30 Jahre als Präsident am ÖSV-Ruder war und die Szene auch nach seiner Ära intensiv beobachtet. Er zeigt sich erschüttert über das, "was im letzten Winter auf den Skisport abgeladen wurde, das war reine Diskriminierung. Wenn du bei den Rennen bist und das nicht siehst, dann tut's mir leid. Ein Bashing, wie es im Buch steht."

Schütter geht auf Schröcksnadel los

Hitzig wird es noch einmal am Ende der über einstündigen Diskussion. In seinem Schlussstatement geht Schütter den Ex-Präsidenten noch einmal scharf an: "Der Ruf vom Skisport leidet schon sehr viele Jahre darunter, dass Menschen von außen, die anerkennen, dass die Klimakrise ein großes Problem ist, den Skisport anschauen und dann Menschen wie Sie (Schröcksnadel, d. Red.) da sitzen sehen, die den Klimawandel offensichtlich leugnen und sich dann denken: ,Die denken nicht einmal über die Startlinie hinaus.' Der Skisport würde sehr profitieren, wenn man dieses Problem endlich ernsthaft angehen würde, anstatt es weiterhin zu leugnen."

Kurz zuvor hatte Schröcksi gemeint: "Ich bin deswegen als Klimaleugner eingestuft, weil ich einmal gesagt hab, Klima-Modelle können stimmen oder auch nicht. Eine Prognose hat in sich, dass sie auch nicht stimmen kann."