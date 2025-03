Schweizer spotten: „Österreich droht weiteres Debakel“

Die Sieglos-Serie der ÖSV-Herren sorgt auch international für Schlagzeilen.

Nur noch vier Saisonrennen stehen im Kalender der alpinen Ski-Männer. Für das ÖSV-Team gleichsam vier Chancen, um nicht zum erst zweiten Mal nach 1986/87 eine Weltcup-Saison ohne einzigen Tagessieg zu beenden. Die Österreicher sind saisonübergreifend seit 40 Rennen ohne Weltcup-Sieg. Der bisher letzte glückte Manuel Feller am 25. Februar 2024 und damit vor mehr als einem Jahr.

Die Sieglos-Serie der ÖSV-Herren sorgt nicht nur in Österreich für Kritik, sondern nun auch international für Spott. Die erfolgsverwöhnten Schweizer machen sich Sorgen um ihren historischen Erzrivalen und sprechen von einem sportlichen Desaster.

© Blick ×

Der Schweizer Blick schreibt bereits davon, dass beim Weltcupfinale in Sun Valley die historische Marke von 44 sieglosen Rennen eingestellt werden könnte. Doch es drohe sogar weiteres Ungemach. „Doch für die Österreicher könnte es noch schlimmer kommen: Der 2. Platz in der Nationenwertung der Männer hinter der Schweiz wackelt gewaltig“, so der Blick. Wird Österreich wirklich noch von Norwegen überholt, wäre der nächste Schweizer Spott wohl nur eine Frage der Zeit.